Inbreker (51) kinderdagopvang brak onlangs ook al in bij de buren

De Poolse man (51) die zondag probeerde in te breken bij kinderopvang Partou aan de Heerenduinweg in IJmuiden, brak op 19 november ook in bij de buren Kerbert Dierentehuis. "Ook daar was sprake van vernieling en ging hij naar binnen terwijl dat niet de bedoeling was", aldus een woordvoerder van de politie.

Na een rondvraag van NH Nieuws bleek dat er ook bij het dierentehuis ernaast is ingebroken, bijna twee weken geleden. Medewerkers van het bedrijf wilden nog niet meer vertellen over het incident, 'omdat het onderzoek van de politie nog bezig is'.

"Het is een afgelegen plek, dus er gebeurt wel eens wat. Er wordt bijvoorbeeld wel eens wat vuurwerk afgestoken. Maar het is niet dat er stelselmatig inbraken, huisvredebreuken of meer van dat aan de hand is. Wel is er na de afgelopen incidenten voor gekozen wat vaker te surveilleren in de buurt", aldus de politie.

Een medewerker van de speeltuin De Veilige Haven, een andere buur aan de Heerenduinweg, bevestigt die lezing aan NH Nieuws. "Als er al overlast is, dan komt dat van jongeren die wel eens op de parkeerplaats hangen. Eerder is er inderdaad wel eens ingebroken en een hoop rommel achtergelaten, maar dat is al jaren geleden."