Haarlem NL V Bijles en weekendtrainingen met zelfgebakken muffins: extra geld voor scholen door corona

Extra lesuren, meer docenten of zelfs tentamentrainingen in het weekend. Door de coronacrisis hebben middelbare scholen te maken met leerachterstanden bij leerlingen. Daarom hebben ze geld uit het Nationaal Programma Onderwijs gekregen. Deze eenmalige 'NPO-gelden' van het Rijk moeten gebruikt worden om achterstanden, zowel cognitief als sociaal, in te halen.

Extra les van Pieter Rol - Michael van der Putten / NH nieuws

Scholen moesten zelf met een plan komen hoe ze het geld zouden besteden. Waar sommige middelbare scholen extra docenten inhuren voor onder andere bijlessen, gaat het Sancta Maria in Haarlem een stapje verder. Zij hebben een plan opgesteld om leerlingen naast bijlessen en sociale activiteiten, ook juist verdiepende stof aan te reiken of om leerlingen weer te 'leren leren'. "De lockdown heeft wel impact gehad op de leerlingen", zegt Claasje Quadekker, rector van het Sancta Maria. "Het is voor sommige leerlingen best wel even lastig geweest om weer in het ritme van leren te komen. Ze kunnen ervoor kiezen om daar les in te krijgen: leren leren dus."

Quote "We hopen dat ze eigenaar worden van eigen hun leerproces" Claasje Quadekker - Rector Sancta Maria

Het programma is zo ontwikkeld dat de leerling zelf bepaalt welke extra stof die wil leren. Quadekker: "De leerling houdt eigen regie en vraagt zelf wat er nodig is. Daarmee hopen we dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces." Goed voorbeeld daarin is de 17-jarige Nova Spruijt. Zij kent klasgenoten die bijlessen Nederlands, wiskunde en Engels volgen. Maar zelf gaat zij juist de verdieping in. "Ik volg Engelse CPE-lessen. Dat is Engels op hoog niveau waar ik ook examen in zal doen. Ook ben ik lid van de debatclub waarin we gezamenlijk ideeën sparren en meedoen aan debatten zowel nationaal als internationaal." Tekst gaat door onder de foto.

Extra lessen Frans - Michael van der Puttem / NH nieuws

Sociaal contact gemist Op het Haarlem College, een vmbo-school, zien ze dat de leerlingen door de coronaperiode wat drukker zijn en ‘langer de tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen’, laat directeur Marc Teulings weten. "We zijn verschillende periodes gesloten geweest en dat werd toch een beetje vervelend. Met name het niet kunnen zien van elkaar. De leerlingen misten echt het sociaal contact." Toen de scholen helemaal dicht moesten, heeft het Haarlem College voor iedere leerling een laptop geregeld met geld van het Rijk, uit fondsen en eigen geld. Het geld uit het NPO-programma gaat het meest naar het verkleinen van de klassen.

Het Nationaal Programma Onderwijs, oftewel NPO, is geld dat door de overheid beschikbaar is gesteld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis bij leerlingen op te vangen. In totaal zit er 5,8 miljard euro in de pot. Scholen krijgen per leerling een bedrag, maar ze mogen zelf bepalen hoe ze de gelden besteden. Het bedrag wordt één keer verstrekt.

"Wij zijn een leerlinggerichte school met maatwerk. Ook voor corona probeerden wij de klassen zo klein mogelijk te houden met zo’n 20 leerlingen per klas. Het NPO-geld hebben we ingezet om de klassen te verkleinen naar 15 tot 16 leerlingen. Zo kunnen we gerichter onderwijs bieden voor de ontstaande achterstanden." Daarnaast biedt de school binnen het reguliere rooster per blok extra bijlessen per vak. Leerlingen hoeven niet in het weekend naar school. "We vinden het ook belangrijk dat de kinderen weekend kunnen vieren."

Quote "Wij zouden met de school naar het Kerstcircus gaan" Marc Teulings - directeur Haarlem college

Scholieren van het Schoter in Haarlem-Noord kunnen wel trainingen krijgen in het weekend. "We bieden op zaterdag of zondag tentamentrainingen aan, daarvoor worden externe leraren ingehuurd", zegt rector Arjan van Waveren. "Leerlingen krijgen die dag voor een vak tentamentraining van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn zo’n 200 leerlingen aanwezig. Daarnaast hebben we extra docenten aangenomen en krijgen docenten meer tijd voor extra lessen." Ook hebben Schoter-leerlingen een hulpprogramma gekregen om thuis op de computer te kunnen leren en te oefenen. Los van het bijspijkeren van kennis en kunde kiezen scholen voor extra uitjes of excursies. "Kinderen missen de sociale cohesie", aldus Teulings van het Haarlem College. "Wij zouden met de school naar het Kerstcircus gaan, maar dat gaat nu niet meer door door corona."

Muffins in het weekend Dat sociale onderdeel zit ook in het programma van het Sancta Maria. Docent Pieter Rol: "We zijn woensdagmiddag een band gestart. Muziek verbindt. Daar komen niet alleen de bandleden naartoe, maar het trekt ook andere leerlingen aan om lekker te 'chillen'. Die sociale cohesie hebben ze echt gemist." Op het Sancta bieden ze ook in het weekend tentamentrainingen. Rector Claasje Quadekker had niet verwacht dat er zo'n tachtig tot honderd leerlingen gebruik van zouden maken: "Ik ging die ochtend thuis muffin maken voor de kinderen. Toen ik ermee op school kwam, was ik echt verbaast dat er zo'n grote groep hier rondliep. Dat is toch mooi meegenomen: krijgen ze extra les en ook nog eens een muffin."