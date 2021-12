Steeds vaker agressie tegen zorgverleners, merkt ook Tergooi: 'Steeds kortere lontjes'

Steeds vaker wordt er agressief gedrag gemeld tegen hulpverleners. En of het nu gaat om gedrag tegen politie, brandweer of zorgpersoneel, maatschappelijk gezien wordt het breed afgekeurd. Ook het Tergooiziekenhuis merkt toenemende agressie tegen personeel en doet op social media een dringende oproep aan mensen om zich te gedragen.

We merken helaas dat er patiënten zijn die agressief gedrag vertonen naar onze zorgverleners. Dat is onacceptabel, laat het Tergooi in via Twitter weten.

Woordvoerder Wencke Fassbender laat weten dat het om incidenten gaat, maar wel om vervelende incidenten. "Het is een combinatie van factoren. Mensen hebben kortere lontjes, we hebben weer het bezoekersbeleid moeten aanpassen. Maar wat we willen meegeven: het kan gewoon echt niet. Ook wij zijn gewoon mensen."

In welke specifieke gevallen er agressie is tegen de zorgverleners van Tergooi en of dat alleen verbaal of ook fysiek is, vertelt Tergooi niet. Wel worstelen ze er vaker mee.

Zorg onder alle omstandigheden

Als je in een café iemand hebt die ongewenst gedrag vertoont, kun je een gast buiten de deur zetten. In een ziekenhuis ligt dat natuurlijk een stuk complexer.

"Zorg verlenen we onder iedere omstandigheid, of je nu een crimineel bent of een bejaarde. Wij kunnen en zullen nooit onderscheid maken. Dat is ook het mooie van ons vak. En we zijn echt wel iets gewend. Mensen op de spoedeisende hulp met een kwade dronk bijvoorbeeld. We maken van alles mee", vertelt Fassbender.

"Dus ook een agressieve patiënt zullen wij niet op straat zetten. Dat maakt het natuurlijk wel lastig. Maar agressiviteit is niet normaal en we zullen het nooit accepteren."