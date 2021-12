Zonnende zeehond poseert als fotomodel op Castricums strand

Dario hoorde zondag, toen hij aan het werk was in de duinen, van een bezoeker dat er een zeehond op het strand zou liggen bij strandpaal 46. Toen hij daar aankwam was er in de verste verte geen zeehond te bekennen.

Ook bij het strandplateau van Castricum was er niets te zien. "Na de lunch gingen we paddenstoelen zoeken in de zeereep bij Heemskerk, de zeehond allang weer vergeten. We kwamen enkele specifieke zeereeppaddenstoelen tegen. Opeens zag ik iets op het strand liggen. Zou het de zeehond zijn? We liepen het strand op en ja hoor, daar lag deze zeehond. Een jong dier want het had nog veel dons."