Wind houdt huis bij winkelcentrum Schalkwijk: kerstversiering omgewaaid

Door de harde wind van afgelopen nacht is een deel van de kerstversiering bij winkelcentrum Schalkwijk omgewaaid. Beelden en stellages die fier overeind zouden moeten staan, liggen nu plat op het plein voor het winkelcentrum.

Dat is te zien in de bovenstaande video. Volgens NH Nieuws-verslaggever Niels van Steijn, die in de buurt woont, stonden de lichtgevende objecten er nog maar net. "Onder andere een groot hert en een ster", vertelt hij aan NH Nieuws.

Vallende ster

Het lichtgevende rendier ging gisteren als eerste plat."Ik dacht nog dat het misschien was omgegooid", vervolgt Van Steijn. "Maar toen ik vanochtend keek, was de ster ook gevallen. Alles is nu omgewaaid."

Volgens de buurtbewoner zijn de objecten omgewaaid en ook een beveiliger van het winkelcentrum denkt dat de wind de grote boosdoener is. "Het was de wind," laat hij telefonisch weten. "Maar inmiddels zijn ze er druk mee bezig om het weer recht te zetten."