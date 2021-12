Teamcoach in gesprek met Hugo de Jonge over noodzaak van jongerenwerkers

De Hoornse teamcoach Jongerenwerk Jerrol Lashley zat vanochtend om de tafel met demissionair minister Hugo de Jonge. Dat deed hij samen met drie andere jongerenwerkers uit Nederland. Ze gingen in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. Zijn oproep, zo vertelt Lashley: "We moeten ons veel meer online begeven, want daar trekken jongeren zich terug."

De Hoornse teamcoach Jongerenwerk Jerrol Lashley van Stichting Netwerk werd uitgenodigd, omdat hij aan het begin van dit jaar met de campagne #nogffvolhouden naar buiten trad, die hij samen met collega's heeft opgezet. Met deze campagne willen jongerenwerkers in Nederland alle jongeren een hart onder de riem steken, iets wat broodnodig is volgens Lashley. "De coronacrisis is voor deze doelgroep een moeilijke tijd, want ze zitten lang thuis, hebben weinig tot geen werk, zijn veel meer online te vinden en kunnen niet naar school."

'Naast de jongeren staan'

'Jongerenwerk in coronatijd is urgenter dan ooit', luidt een van de kwesties die vanochtend werd besproken met demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In gesprek met De Jonge wilde hij het vooral hebben over de situatie van jongeren en over het belang van zijn werk tijdens de coronacrisis. Ook de essentie van buurtwerk en scholen werd besproken. "Het aanwezig zijn en in contact blijven met jongeren is zo ontzettend belangrijk. Daarom doen we ook een noodkreet gericht aan minister De Jonge, namelijk dat er meer jongerenwerkers moeten komen."

"Ook blijkt dat jongeren nog steeds veel vragen hebben over de coronacrisis. Bijvoorbeeld over vaccineren, maar ook over de maatregelen", vervolgt hij. "Ze worden blootgesteld aan nepnieuws en desinformatie op social media, die ze moeilijk herkennen. Het is dus belangrijk om de juiste informatie over te dragen."

Meer jongerenwerkers

Naast het belang van jongerenwerkers ging het gesprek ook over de zorguiting van het aantal jongerenwerkers in Nederland. Er zijn momenteel tussen 1.800 tot 2.000 jongerenwerkers actief in ons land. En dat is veel te weinig, stelt Lashley. "Het is juist zo belangrijk om met jongeren het gesprek aan te gaan, om zo psychische klachten te voorkomen."