Hotel Velsen-Zuid ontruimd om brand op kamer

Hotel Spaarnwoude aan de Oostbroekerweg in Velsen-Zuid is vanochtend ontruimd omdat er brand woedde op een van de kamers. Inmiddels is de brand geblust en hebben op één na alle gasten weer toegang tot hun kamer.

De brand woedde op een kamer op de eerste verdieping van het hotel en werd rond 9.50 uur ontdekt, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. De toegesnelde brandweer besloot het pand uit voorzorg te ontruimen, waardoor zo'n tien à twaalf gasten de bluswerkzaamheden voor het pand moesten afwachten.

Het vuur was snel geblust en er is niemand gewond geraakt. Wat er precies heeft gebrand en hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat niet de hele kamer is uitgebrand. Toch is de schade zo groot dat de kamer zal moeten worden hersteld en tijdelijk onbruikbaar is.

Hotelgasten weer binnen

Inmiddels hebben bijna alle gasten weer toegang tot hun eigen kamer. De gast die op de getroffen hotelkamer verbleef, zal moeten verhuizen. Naar alle waarschijnlijkheid kan hem gewoon een andere hotelkamer worden aangeboden, laat de veiligheidsregio weten.