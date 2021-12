Horizon College geschrokken van reacties na afschaffen Sinterklaasfeest

"Laten we vieren wat ons bindt, niet kijken naar wat ons verdeelt", aldus bestuursvoorzitter Anja Grootoonk in de mail. De school zegt vooral te zoeken naar verbinding 'in een tijd waarin dat zo broodnodig is'.

"We hebben gemerkt dat het gesprek over Sinterklaas niet leidt tot verbinding", vertelt Grootoonk aan NH Nieuws. Het doel is dat studenten en personeelsleden zelf met ideeën komen hoe ze het jaar op een feestelijke manier kunnen afsluiten. "We willen vooral samen feestjes vieren maar wel waar iedereen zich fijn en erkend bij voelt."

Heftige toon

De mail werd op de website van GeenStijl geplaatst en ook landelijke media berichtten erover. "Het bericht heeft de nodige negatieve reacties opgeroepen zowel buiten als in onze school. Een aantal van die reacties wordt gegeven zoals kennelijk gebruikelijk is, met een heftige toon en veelal anoniem. Dat is niet prettig", aldus Grootoonk.

Ook binnen de school zijn er veel reacties gekomen op het besluit. "Dat is heel normaal want onze school is een maatschappij in het klein. Als de boodschap daarom vraagt, zoeken we contact met de afzender. Verder stimuleren we het gesprek in onze school."

Chocolademelk

Volgens de bestuursvoorzitter had het Sinterklaasfeest al 'niet veel om het lijf'. De Sint kwam op alle locaties langs met wat pieten en in de pauze werd er dan chocolademelk gedronken met wat lekkers erbij. "De studenten die bij ons op school zitten zijn vijftien jaar of ouder dus het is nu ook niet bepaald een kinderfeestomgeving."

Overigens hoeven studenten niet bang te zijn dat het kerstfeest niet doorgaat. Er mogen volgens Grootoonk gewoon lichtjes worden opgehangen op de verschillende vestigingen. "We zijn niet tegen vieren maar het moet wel voor iedereen prettig voelen."