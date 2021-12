Jaar celstraf voor Hilversummer die 'per ongeluk' twee ton van verzekering ontving

Schade-expert E.H. was als contra-expert ingeschakeld door verzekeraar De Goudse. Per vergissing maakte de verzekeraar een bedrag van 189.000 euro over naar H., terwijl het geld naar een klant had gemoeten.

H. verdeelde het geld over twee bedrijfsrekeningen, beide rekeningen stonden op zijn naam. Toen De Goudse een aantal weken later werd benaderd door de klant voor wie het geld eigenlijk bedoeld was, kwam de verduistering aan het licht.

Gevangenisstraf

Volgens de rechtbank in Utrecht heeft H. het vertrouwen van de verzekeraar beschaamd. Bovendien heeft hij anderen aanzienlijk financieel nadeel berokkend. De man zelf ontkent alles en werkte niet mee aan het onderzoek.

De rechtbank acht verduistering en witwassen bewezen. Naast dat hij de verzekeraar het hele bedrag moet terugbetalen, vermeerderd met tweeduizend euro aan onderzoekskosten, is hij ook veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.