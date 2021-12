De GGD waarschuwt voor valse e-mails over de boosterprik

Ouderen in onder meer West-Friesland krijgen steeds vaker valse e-mails binnen over de zogeheten boosterprik, zogenaamd afkomstig van de gezondheidsdienst. Dat meldt GGD Holands Noorden. "Bij de GGD komen steeds meer meldingen binnen van mensen die via een valse e-mail zijn benanderd", aldus een woordvoerder.

'De ontvanger krijgt te lezen dat iedere senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt', zo valt te lezen in het persbericht. En dat klopt niet, meldt de GGD. "Mensen worden door de GGD nooit per e-mail uitgenodigd voor een vaccinatie. Bovendien is de prik vrijwillig en gratis."

Deze valse e-mails, ook wel phishing genoemd, zijn door heel Nederland verstuurd. "In de e-mail staat een link. Als daarop wordt geklikt, komt men in een bankomgeving terecht. Deze is nagebouwd", waarschuwt de GGD. "Fraudeurs proberen op deze manier geld afhanfig te maken van ouderen."

Open deze e-mails niet, luidt dan ook de boodschap. "Gooi ze ongelezen in de prullenbak."

Phishing

Daarbij vraagt geen enkele gemeentelijke gezondheidsdienst om bankgegevens of om geld over te maken. "Uitnodigingen voor de boosterprik gebeurt via een brief van het RIVM. Soms nodigt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bepaalde leeftijdsgroepen al eerder uit. Dat gebeurt via mediaberichten", geeft een woordvoerder aan.

Ook stuurt de koepelorganiatie alleen afspraakbevestigingen per e-mail. Die worden automatisch verstuurd, omdat inwoners een afspraak hebben gemaakt, zowel telefonisch als online.