Negen gemeenten starten onderzoek naar inbeslagname Joods vastgoed

Het gaat om de gemeenten die zijn aangesloten bij het Regionaal Archief Alkmaar: behalve Alkmaar zelf, ook Den Helder, Bergen, Castricum, Heiloo, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Het onderzoek moet helderheid verschaffen over de rol die de betreffende gemeenten hebben gespeeld bij het onteigenen van Joodse inwoners en het doorverkopen van hun bezittingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar eventuele belastingnaheffingen die overlevenden en nabestaanden gepresenteerd kregen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Pointer, het onderzoeksplatform van KRO-NCRV dat er in en na de Tweede Wereldoorlog door heel Nederland ruim 7.000 panden van (gedeporteerde) joodse Nederlanders zijn ingenomen, waarna het onroerend goed vervolgens in handen van veelal 'louche ondernemers en vastgoedhandelaren' belandde.

Opheldering over eigendomsgeschiedenis

Het onderzoek is een initiatief van de gemeente Alkmaar. Uit een eerste inventarisatie van de die gemeente is gebleken dat er enkele panden in de stad staan waarvan de eigendomsgeschiedenis opheldering verdient. Nadat Alkmaar het vervolgonderzoek had aangekondigd, sloten de acht andere gemeenten zich er bij aan.