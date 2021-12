Zangvogels in karaokeset en agamen in koffer: wilde dieren onderschept op Schiphol

Onder leiding van internationale opsporingsorganisatie Interpol zijn de afgelopen maanden op Schiphol tientallen wilde dieren in beslag genomen. Het gaat om beschermde vogels en reptielen, zo heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vandaag bekendgemaakt.

Agamen onderschept op Schiphol - NVWA

Door heel Nederland zijn de afgelopen maanden 647 dieren in beslag genomen. De grootste vangst (470 illegale vogels en 30.000 euro) werd gedaan in Gelderland, maar ook op Schiphol werden de nodige exotische dieren aangetroffen. Zo bleek bij een controle op 31 oktober dat een vrouw op een vlucht uit Suriname acht zangvogels bij zich had. Die had ze verstopt in de doos van een karaokeset, waarin aan de binnenkant kooitjes waren gemonteerd. Dierenwelzijn en volksgezondheid De aangetroffen vogelsoort is geen beschermde. "Maar vogels van buiten de Europese Unie mogen niet worden meegenomen naar de Europese Unie, legt NVWA-woordvoerder Lex Benden uit. "Behalve met dierenwelzijn heeft dat te maken met de risico's voor de volksgezondheid", vertelt hij. "De vrouw heeft een nachtje in de cel doorgebracht en is daarna heengezonden." De vrouw blijft wel verdachte en kan op een later moment een dagvaarding verwachten. Boomkikkers Een maand eerder, op 1 oktober, werd een vrouw op een vlucht vanuit Mexico betrapt met reptielen en amfibieën in haar koffer. Van de in totaal 145 dieren, waaronder ratelslangen, boomkikkers boomhazelwormen en agamen, waren er op het moment van ontdekking al 5 niet meer in leven. De levende dieren zijn ondergebracht op een opvanglocatie.

Aangetroffen boomhalzelworm op Schiphol - NVWA

Naast levende dieren worden er op de luchthaven ook geregeld dode dieren aangetroffen. Zo is er in de afgelopen maanden - tijdens de operatie Thunder 2021 - onder meer vlees van leguaan, van een python en van de grote kroonslak bij passagiers aangetroffen. Die producten zijn in beslag genomen. Orchideeënmeel In de categorie flora is er bij meerdere passagiers 4,5 kilo salep aangetroffen en ingenomen. Salep is het meel van een orchidee dat in onder andere de Turkse keuken veel wordt gebruikt, maar vanwege de beschermde status van de plant niet mag worden ingevoerd.