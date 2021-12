Groot deel van de dag code geel vanwege zware windstoten

Het is op dit moment behoorlijk onstuimig te noemen. Het @KNMI heeft #codegeel afgegeven voor later deze ochtend vanwege zware windstoten in het noorden en noordwesten. Houd daar rekening mee wanneer je de weg op gaat. https://t.co/ZLGxwOvD5K pic.twitter.com/OLyZb3pTjb