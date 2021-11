Deze machines snijden de groente bij West-Fries bedrijf, maar dat is nog niet zo makkelijk

De zakjes voorgesneden groenten zijn hartstikke handig voor een modern huishouden. Dat had de oude Hessing in de jaren zestig al in de gaten. Samen met de familie en de buurvrouw sneed hij in de schuur achter zijn huis de eerste groenten voor de plaatselijke groenteboer. Hoewel er heel veel handwerk was, begreep Hessing toen al dat een machine onontbeerlijk was.

Bijna 60 jaar later worden in het bedrijf van zoon Frank Hessing nog steeds groenten gesneden. In de fabrieken van het van oorsprong West-Friese bedrijf gaan dagelijks tonnen groenten onder het mes. En ook zoon Frank beseft dat er flink geïnvesteerd moet worden in automatisering. De eerste robots doen inmiddels volautomatisch het werk.

Zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, rollen de kolen over de lopende band om uiteindelijk gesneden te eindigen in een plastic zakje. Jeroen Spruit, verantwoordelijk voor de automatisering, is trots op de nieuwste aanwinst. "Groenten zijn een levend product en dus nooit exact hetzelfde en dat maakt automatisering van de productielijnen lastig."

De robots 'bekijken' iedere kool en zorgen dat deze in de juiste positie komt van de snijmachine, zodat deze zijn naam eer aan kan doen. Het ziet er simpel uit, maar het duurt lang voordat alles goed werkt. Met ijsbergsla lukt het nog niet, want de slakroppen zijn niet altijd even groot en eigenlijk te zacht.

Sla

Daarom moeten mensenhanden nog steeds de kroppen op de juiste manier op de lopende band zetten, zodat de snijmachine het hart eruit kan halen. Daarna gaat het merendeel wel weer automatisch. Snijden, wassen, drogen en tot slot alleen, of samen met andere groenten, in een plastic zak. Daarna is er nog een mensenhand nodig om alles in een krat te doen.

Het bedrijf investeert jaarlijks miljoenen in automatisering en robotisering. Dat is noodzakelijk om het tekort aan personeel op te vangen, maar ook noodzakelijk om de kosten in de hand te houden. Met verschillende fabrieken in Nederland, België, Duitsland en Denemarken, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Frank Hessing. Daar ligt hij wel eens wakker van. Daar had zijn vader vroeger ook al last van als hij een nieuwe machine moest kopen.