Hoe afgedankte scooterdekjes zorgen voor warme handen

Reclamedoeken zijn over het algemeen geen lang leven beschoren. Als de boodschap overgebracht is, verdwijnen ze meestal in de vuilnisbak. En dat vinden Cecile en Helen doodzonde, want vaak zijn die reclamedoeken gemaakt van goede stof om winterkou mee te doorstaan. Met hun eigen bedrijf hebben de dames een oplossing voor de doeken: de banners dienen als grondstof voor tassen, jassen en scooterwanten.

- NH

Helen en Cecile hebben beiden een lange carrière achter de rug in de mode. Het is een wereld van glamour en schoonheid, maar ook van kinderarbeid en verspilling. Toen hun geweten heel hard aan dat idee begon te knagen, werd het tijd voor actie. Sinds een jaar zijn de dames 'eigen baas' en houden ze zich bezig met 'upcyclen': van oude dingen weer iets nieuws maken. En ook hier zijn ze de textiel trouw gebleven. In opdracht van een scooterplatform heeft het jonge bedrijf een goeie bestemming gezocht voor de scooterdekjes. Na jarenlang de benen van de bestuurder beschermd te hebben tegen weer en wind, werden de dekjes afgedankt. Normaal gesproken zouden ze geëindigd zijn in de verbrandingsoven, maar dit keer zocht de scooterverhuurder een beter oplossing. Volgens Helen en Cecile waren de dekjes nog bruikbaar voor een paar toffe en vooral warme wanten. Uit één lekker gevoerd dek kunnen nog een paar stevige wanten geknipt worden. De wanten worden gemaakt bij de Makers Unite in de Amsterdamse Hallen. Het patroon wordt vandaag nog eens kritisch bekeken en aangepast, zodat de pasvorm verbetert. Reclamedoeken De opdrachten komen voornamelijk van bedrijven die een goede bestemming zoeken voor hun afgedankte reclamedoeken. Tassen zijn populair. Ze zijn vrij eenvoudig te maken en omdat plastic tassen steeds vaker in de ban gaan, kunnen bedrijven goede sier maken met hun eigen, unieke tassen die een en al duurzaamheid uitstralen. Een mooi idee, goed voor het milieu en een leuk bedrijf, maar het is wel hard werken. En dat hebben Helen en Cecile er graag voor over. Want ze hebben nu wel een eigen bedrijf en een goed geweten.