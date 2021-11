Viering Joodse feestdag: "Fijn dat we juist in deze tijd samen de lichtjes kunnen ontsteken"

De viering van Chanoeka in Haarlem en Heemstede kon vandaag ondanks de aangescherpte coronamaatregelen doorgaan. Vanavond tijdens de derde dag van het feest van het licht, zoals deze Joodse feestdag ook wordt genoemd, werd in beide gemeenten in bijzijn van de burgemeesters, de rabbijn en andere aanwezigen een lichtje aangestoken.

Waar veel festiviteiten niet door kunnen gaan, gaven beide gemeenten gisteren groen licht voor de viering. In Heemstede vond het vanmiddag buiten op het Raadsplein plaats in bijzijn van burgemeester Astrid Nienhuis en Rabbijn Spiero. Burgemeester Jos Wienen stak vanavond om 19.00 uur op de Grote Markt in Haarlem samen met de rabbijn een lichtje aan.

Shmuel Spiero, rabbijn van Regio Holland Noordwest was heel blij dat de viering vanavond door kon gaan. "Juist in deze tijd is het heel fijn dat we in bijzijn van de burgemeesters de Chanoeka lichtjes konden ontsteken."

Tijdens Chanoeka wordt acht dagen lang volgens Joodse traditie elke avond na zonsondergang een kaars aangestoken. Jaarlijks wordt er vanuit verschillende gemeenten in Nederland aandacht besteed aan deze, voor de Joodse gemeenschap, belangrijke feestdag. Ook Haarlem en Heemstede doen hier ieder jaar aan mee.