Scooterdekjes recyclen, snijrobots en heel veel kisten in Pak An Doen (53)

In deze aflevering van Pak An Doen ging presentator Isabella Prins naar een 100-jarige kisten- en palletfabriek in Zaandam, van oudsher het centrum van de houtindustrie. Marc ziet ondertussen hoe van textielafval nieuwe producten worden gemaakt. Handschoenen van afgedankte scooterdekjes bijvoorbeeld. En de vader van Frank Hessing sneed zelf de groente voor de plaatselijke groenteman, maar nu het bedrijf internationaal is gegroeid, leek het zoon Frank beter om robots in te zetten.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

