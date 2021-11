Drie bestuursleden SP Amsterdam stappen op

Volgens de drie is een recent voorbeeld hiervan de keuze geweest om geen sprekers en moties vanuit afdelingen toe te staan op het aankomende landelijke congres. "Dit laat zien dat er niet alleen geen kritiek mag zijn in de ogen van het electoraat. Ook moet elke mogelijkheid om kritiek überhaupt intern te overwegen geweerd worden", schrijven de drie in een verklaring.

Onrust in de partij

Met het opstappen van de drie bestuursleden en de verhuizing van afdelingsvoorzitter Meta Meijer, bestaat het bestuur van de partij straks nog maar uit vijf leden. Zij zijn verantwoordelijk voor het partijprogramma en de lijst richting de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het is al langer onrustig in de partij. Eerder dit jaar nam de SP afscheid van zijn jongerenafdeling Rood, waar de drie opgestapte bestuursleden altijd lid van zijn geweest. Ook stopte de nieuw verkozen lijsttrekker Tiers Bakker al snel, na een kwestie over zijn woonsituatie.

Het bestuur van de SP was niet beschikbaar voor comentaar op het vertrek van de drie bestuursleden.