Pakketservicepunt loopt over van de pakketjes: "Normaal 200, nu meer dan 300"

In de keuken en het kantoortje van een pakketservicepunt konden medewerkers hun kont nauwelijks keren. Sterker nog: het was naar eigen zeggen zelfs 'een opgave om koffie te zetten'. Het probleem waren de niet-bezorgde pakketten. Deze pakjes worden bij dit Zandvoortse ophaalpunt gedropt zodat mensen hun pakket daar kunnen ophalen.

Pakketservicepunt loopt over van pakketjes - NH Nieuws

Het servicepunt heeft een capaciteit om zo’n tweehonderd pakketten te kunnen stallen. "De pakjes die hier liggen zijn door de bezorger mee teruggenomen omdat er bijvoorbeeld niet werd opengedaan bij degene het presentje heeft besteld. Mensen kunnen dan later hun pakje hier ophalen", zegt Ströms als hij met het gevonden pakje terugloopt naar de klant.

Winkelmedewerker Wesley Ströms heeft vaker, zeker rond deze tijd van het jaar, veel pakketjes gezien. "Maar dit is wel heel extreem", vertelt hij terwijl een pakketje zoekt.

Door een probleem met een pakketbezorger bij een groot pakketbezorgbedrijf kwamen er veel meer pakketten terug dan gebruikelijk. "Tel daarbij op deze drukke tijd en we hadden echt een probleem. Op de piek lagen hier meer dan driehonderd pakjes", aldus Ströms.

Klanten van de winkel hebben niets gemerkt van de pakketmanie. Iedere loze plek van de medewerkersruimte, zoals het kantoor en zelfs de koffieruimte, werd gevuld met dozen. "Het was echt niet te doen", vervolgt Ströms. "We hebben toen zelfs op onze Facebookpagina een bericht gepost met de vraag of mensen misschien hun bestelling konden ophalen."