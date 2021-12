Ontwerp Joods namenmonument op Alkmaars Stationsplein unaniem goedgekeurd

In het voorjaar van 2022 moet het op het Stationsplein van Alkmaar worden onthuld: het Joodse namenmonument. Het ontwerp - een massief werk van 180 zwarte zuilen van graniet met daaromheen een bronzen band met de namen van de slachtoffers - is unaniem goedgekeurd door de klankbordgroep en het maakproces kan beginnen.

De 180 granieten zuilen staan voor de 180 Alkmaarse Joden die op 5 maart 1942 per trein naar vernietigingskampen werden vervoerd. Dat het monument op het Alkmaarse Stationsplein komt te staan, is dan ook van belangrijke historische betekenis.

Iedere zuil heeft een andere hoogte, wat de verschillende leeftijden symboliseert waarop de Alkmaarse Joden om het leven kwamen. Het zwarte graniet verbindt het monument met de granieten herdenkingsstenen die voor de huizen te vinden zijn waar Joodse slachtoffers woonden.

'Je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt'

Op de bronzen 'band' om de zuilen heen komen de namen en leeftijden te staan van de Joodse slachtoffers. En dat is belangrijk, vertelt burgemeester Anja Schouten. "Zoals een oud Joods gezegde luidt: je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt." Ook komt de tekst 'mogen hun zielen opgeborgen zijn in de bundel van het eeuwige leven' op het monument te staan. Het is in de joodse traditie gebruikelijk deze tekst op een graf te plaatsen.

In het ontwerp van het monument is rekening gehouden met het feit dat er in de toekomst nog aanvullingen gedaan kunnen worden. Er is 'zeer zorgvuldig' onderzoek gedaan om de namen van alle slachtoffers vast te stellen, maar het is mogelijk dat er later uit historisch onderzoek blijkt dat iemand ‘ten onrechte' op het monument staat, of dat er een naam ontbreekt, vertelt ontwerper Niko Hoebe. "Daarmee heb ik in mijn ontwerp rekening gehouden."

Het streven is om het namenmonument op 5 maart te onthullen. Het is dan precies tachtig jaar geleden dat de slachtoffers werden gedeporteerd, nadat ze in veel gevallen waren gedwongen om het treinkaartje uit eigen zak te betalen. "Maar dat hangt van veel factoren af", vertelt Hoebe. "Bijvoorbeeld hoe snel het graniet, dat uit India komt, hiernaartoe kan worden geëxporteerd."

