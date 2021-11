Spaans stel dat 'ontsnapte' uit quarantaine vrijgelaten

Het Spaanse stel dat flinke commotie veroorzaakte door te 'ontsnappen' uit het quarantainehotel in Badhoevedorp nadat een van hen positief was getest op corona, is vrijgelaten. Dat meldt RTL Nieuws.

Gisteren vertelde de vrouw al aan RTL dat ze vermoedde dat haar test vals positief was en dat ze al meerdere keren had gevraagd om een nieuwe test. Een nieuwe PCR-test bleek inderdaad negatief.

Het koppel, Carolina Pimenta en haar vriend Andrés Sanz, werd op Schiphol getest nadat hun vlucht van Johannesburg naar Amsterdam was geland. Pimenta testte positief, waarop ze in quarantaine moesten. Het stel werd overgebracht naar een quarantainehotel, het Ramada in Badhoevedorp, waar ze naar eigen zeggen weinig informatie kregen over de situatie.

Zelftesten

Het stel vertelde gisteren tegen RTL Nieuws dat ze meerdere zelftests hadden gedaan, die allemaal negatief waren. Pimento, die zelf wetenschapper is, vermoedde dat haar test op Schiphol een vals positief had getoond. Het stel verliet het hotel in Badhoevedorp, naar eigen zeggen niet gehinderd door politie of GGD-medewerkers. Ze werden uiteindelijk in een vliegtuig dat op het punt van opstijgen stond richting Spanje gearresteerd door de Marechaussee.

De twee werden overgebracht naar een ziekenhuis in Haren, vlakbij Groningen. Ook daar zijn ze naar eigen zeggen slecht behandeld, en kregen ze weinig informatie. Vandaag bleek een nieuwe PCR-test dus inderdaad negatief. Het stel is daarop vrijgelaten, volgens het OM omdat de negatieve test ervoor zorgt dat het stel niet meer aan de eisen voor gedwongen isolatie voldoet.