Wapenstok pilot Amsterdamse boa's: 11 keer gebruikt waarvan 10 keer terecht

De pilot begon op 4 maart dit jaar en laat de boa's een jaar lang werken met een korte wapenstok. De twintig boa's die met de stok mogen werken moesten twee trainingen doen en daar ook voor slagen. Alle twintig hebben de trainingen gehaald.

Elf keer fysiek

Het afgelopen half jaar werd de wapenstok vijftien keer 'ter hand genomen' door de boa's, dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raad. Het betekent dat er niet met de wapenstok is geslagen, maar dat die alleen is getoond. Het tonen van de stok is vaak al voldoende om een situatie te de-escaleren.

Voordat de boa fysiek kan worden met de wapenstok, moet er een afweging worden gemaakt of het gerechtvaardigd is om de stok te gebruiken. In totaal werd de wapenstok elf keer fysiek gebruikt. Er werd tien keer vastgesteld dat het gebruik ook gerechtvaardigd was. De keer dat de stok niet gerechtvaardigd gebruikt werd, is uitgebreid geëvalueerd.