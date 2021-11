Verdriet op Waterlooplein na dood verkeersregelaar: "Verschrikkelijk"

De verkeersregelaar die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op het Waterlooplein werkte al een jaar fulltime op die plek. Het dodelijke ongeval is bij zijn werkgever ingeslagen als een bom.

Ook marktkooplui en buurtbewoners kenden hem. "Het komt hard binnen", zegt een kledingverkoper. "Als je lang staat te werken en je bent op leeftijd. Een baantje nog even en dan moet je zo aan je eind komen. Verschrikkelijk lijkt me dat."

Tweehonderd keer

"Hij was heel aardig", zegt een buurtbewoner. "En hier heeft hij gestaan. En toen zei hij. 'U kunt er niet door, u kunt er niet door'. Ongeveer tweehonderd keer per dag."

Het ongeluk vond gisteren om 8.00 uur plaats. Een kwartier later gebeurde er ook een dodelijk ongeval met een vrachtwagen op de Amstelveenseweg, waarbij een 6-jarig meisje om het leven kwam. De politie doet nog onderzoek naar beide ongevallen en wil op dit moment nog niets over de toedracht over zeggen.

Beleid

Beide ongevallen vonden dus in de spits plaats. D66-raadslid Jan-Bert Vroege heeft eerder gevraagd om nieuw gemeentelijk beleid waardoor het aantal vrachtwagens in de spits omlaag gaat.

"Dat kan vrij eenvoudig volgens mij", zegt Vroege. "Neem bijvoorbeeld de vuilnisauto's van de gemeente zelf. Dat kunnen we prima zo organiseren dat deze niet tussen acht en negen door de woonwijken rijden. Maar ook wat betreft bouwlogistiek. Vaak grote vrachtwagens met zware materialen. Dat kun je prima organiseren zodat ze bijvoorbeeld voor zeven uur 's ochtends rijden en dus wegblijven uit de drukke ochtendspits."

Ook vraagt Vroege zich af waarom de laad- en lostijden in winkelstraten deels in de ochtendspits vallen. Verkeerswethouder Egbert de Vries wilde vandaag niet voor camera reageren. Het stadsbestuur zal waarschijnlijk wel binnen een aantal weken schriftelijk antwoord geven op de voorstellen van Vroege.