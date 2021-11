Man mishandeld met stok door vrouw vanwege Joodse afkomst

De man stond bij de metrohalte van de Albert Cuypstraat toen de vrouw op hem afstapte. Zij vroeg vervolgens aan de man of hij een Joodse afkomst had, wat de man bevestigde. Vervolgens zou de vrouw discriminerende teksten naar de man hebben geschreeuwd en sloeg hem met een stok die zij in haar hand had.

De vrouw wilde vervolgens wegfietsen, maar de man hield haar tegen en belde de politie. Voordat de politie arriveerde, spuugde de vrouw volgens de man hem nog in zijn gezicht. De vrouw werd door de politie meegenomen voor verhoor.