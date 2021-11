Negen coronadoden in de afgelopen twee weken

Opgeteld liefst negen inwoners van IJmond zijn in de afgelopen twee weken overleden aan het coronavirus. Dat is een ruime verdubbeling van dezelfde periode daarvoor.

Ook moesten er 20 mensen naar het ziekenhuis, een kwart meer dan de 16 personen in de veertien dagen voor de afgelopen twee weken.

Het aantal besmettingen steeg met ruim de helft. In de afgelopen veertien dagen testten 2.631 mensen uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest positief. Dat waren er in de twee weken daarvoor 1.675.

De gemeenten

In Uitgeest steeg het aantal besmettingen van 152 naar 257. Dat betekent dat per 100.000 inwoners 1.885 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus.

In Heemskerk waren dat er nog meer per 100.000: namelijk 2108. Dat betekent in de praktijk dat 826 Heemskerkers in de afgelopen twee weken corona opliepen.

Verder naar het zuiden, in Beverwijk, zijn 1.555 mensen besmet met het virus per 100.000 inwoners. Bij 651 Beverwijkers werd een besmetting geconstateerd.

Velsen deed het relatief het best, ondanks 897 besmettingen. Dat zijn er omgerekend 'slechts' 1.307 per 100.000 inwoners.

Kijk op onderstaande kaart hoe het zit met het aantal besmettingen in jouw gemeente: