Aantal positief geteste personen op corona opnieuw gestegen, 32 ziekenhuisopnames

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is gestegen vergeleken met dezelfde periode daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Vergeleken met de voorgaande periode telt de regio bijna 1.100 meer positief geteste personen.

In de periode van 17 november tot vandaag meldt het RIVM 3.318 personen uit West-Friesland die positief zijn getest op het coronavirus, waarvan 1.705 nieuwe besmettingen in de afgelopen week. In deze periode van twee weken zijn 32 mensen als gevolg van het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, niemand is overleden aan de gevolgen van corona. In de voorgaande periode van twee weken telde West-Friesland 2.290 positief geteste personen.

Ongeveer een derde van het totaal aantal positief geteste personen in de laatste twee weken woont in de gemeente Hoorn (1.143). De gemeente telt met twaalf personen ook het hoogste aantal nieuwe ziekenhuisopnames. In de eerste twee weken van november telde Hoorn nog 722 mensen die positief testten op het coronavirus.

Drechterland telde in de afgelopen twee weken het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners: 1.714. In de praktijk betekent dit dat 340 personen uit deze gemeente positief zijn getest op corona. In de periode hiervoor waren dit 244 mensen.

Bekijk hieronder het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week in jouw gemeente: