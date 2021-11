OM eist 120 dagen celstraf wegens mishandeling ex-partner, onvoldoende bewijs voor doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van 120 dagen geëist tegen een 60-jarige man die ervan wordt verdacht zijn ex-partner te hebben mishandeld in januari 2019. Twee dagen na de mishandeling overleed de ex-partner in het ziekenhuis. Omdat niet kon worden vastgesteld dat de man is overleden aan de gevolgen van de mishandeling, eiste de officier van justitie vrijspraak voor doodslag.

Op 14 januari 2019 kwam er bij de politie een melding binnen dat er in een flat aan de Werengouw in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord de hele avond en nacht sprake was van geschreeuw en gegooi. Toen de politie naar binnen ging in de woning zagen zij het slachtoffer met bloed op zijn gezicht in de woonkamer liggen.

In een andere kamer tof de politie vervolgens de ex-partner aan. Het adres aan de Werengouw was al langer bekend bij de politie, in vijf jaar tijd was de politie tweeëntwintig keer betrokken geweest bij hevige ruzies en huiselijk geweld waarbij vaak drank in het spel was.

Fataal hersenletsel

De man werd naar het ziekenhuis overgeplaatst en overleed twee dagen later, op 16 januari 2019, in het ziekenhuis aan hersenletsel. Op de zitting heeft de officier bewezen dat er sprake is geweest van een hevige ruzie tussen de twee mannen en dat het slachtoffer door zijn ex onder meer met een kapstok is geslagen.

Maar of het fatale hersenletsel ook door de verdachte is aangebracht kan niet gezegd worden. Het valt niet uit te sluiten dat dat is ontstaan door een ongelukkige val of een gevallen voorwerp, zo blijkt uit het onderzoek.

Vanwege die uitkomst heeft de officier vrijspraak gevraagd voor doodslag en voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. De officier komt uiteindelijk tot een eis van 120 dagen celstraf waarvan 25 dagen voorwaardelijk voor de mishandeling van het slachtoffer. Omdat de verdachte al 95 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de cel.