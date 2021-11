Directeur Teylers Museum Marjan Scharloo ontvangt koninklijke onderscheiding

Marjan Scharloo, directeur van het Teylers Museum in Haarlem, heeft vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen. Voor haar verdiensten van de afgelopen jaren voor de ontwikkeling van het museum ontving zij het lintje.

Na de opening van het Pieter Teylers Huis door koningin Máxima vanmorgen heeft burgemeester Jos Wienen de onderscheiding uitgereikt aan Scharloo. De opening van het voormalige woonhuis van de grondlegger van het museum is een bekroning op haar jarenlange carrière als directeur van het Teylers Museum.

Voor Scharloo kwam het lintje als een 'totale verrassing'. "Ik had net de koningin uitgezwaaid", zegt ze. "Toen ik terugkwam waren er ineens veel meer mensen en stond de burgemeester op me te wachten. Toen ik mijn familie zag zitten wist ik dat er iets bijzonders ging gebeuren. Het is een heel erg mooi teken van waardering van iedereen zo vlak voordat ik afzwaai."

Mijlpaal

De uitbreiding van het museum is de meest recente mijlpaal, eerdere gedenkwaardige gebeurtenissen waren onder meer de opening van het Lorentz Lab in 2017 door koning Willem-Alexander, het herstel van de oude inrichting van de twee Schilderijenzalen en de grondige restauratie van de Ovale Zaal. Daarnaast verwierf het museum de afgelopen twintig jaar grote internationale bekendheid dankzij vernieuwende en succesvolle tentoonstellingen.

Het Teylers Museum wist onder leiding van Marjan Scharloo veel waardevolle aanwinsten binnen te halen. Daarnaast draagt ze actief bij aan de samenwerking met andere wetenschappelijke musea die door het Rijk worden gefinancierd.

Eind dit jaar stopt Scharloo na ruim twintig jaar als directeur van het Teylers Museum. Marc de Beyer volgt haar per 1 januari 2022 op.