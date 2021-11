West-Friese kerstmarkten dit jaar afgelast, ook Dickensdag in Medemblik gaat niet door

De coronamaatregelen zijn ook dit jaar een spelbreker voor de kerstmarkten in West-Friesland. De opzet van de kerstmarkten in Enkhuizen en Hoorn zorgen ervoor dat er geen mogelijkheid is om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen. "Het is ontzettend jammer, maar helaas is de situatie zoals het is", vertelt Edith Hartog, die de kerstmarkten organiseert. Ook de Dickensdag in Medemblik is door de huidige maatregelen afgelast.

De kerstmarkt van zaterdag 11 december in Enkhuizen zou dit jaar 75 kramen tellen, die opgesteld zouden worden in de Westerstraat en in de Vijzelstraat. De huidige maatregelen zorgen er echter voor dat het qua vergunningsvoorwaarden niet mogelijk is om de markt op deze manier te houden.

Ongeveer 200 kramen had Hartog gereserveerd voor de kerstmarkt in Hoorn, die op zondag 12 december in de binnenstad gehouden zou worden. Door de anderhalve meter afstand die verplicht is, is het niet mogelijk om de markt in deze vorm door te laten gaan. Het verplaatsen naar de Noorderveemarkt, waar de markt afgezet kan worden, bleek ook geen mogelijkheid.

Edith Hartog is sinds 2007 zelfstandig ondernemers en houdt zich onder meer bezig met de organisatie van markten en evenementen in West-Friesland. Ook is zij al jaren betrokken bij de Sinterklaasintocht in Hoorn.

"Je zou dan op twaalf punten in Enkhuizen beveiliging moeten neerzetten, om iedereen te controleren op een toegangsbewijs", geeft Edith Hartog aan. "Dat is gewoon niet mogelijk. En het lukt ook niet om de markt te verplaatsen, want daar is geen geschikte locatie voor."

Veel tijd

Hartog vertelt aan de West-Friese redactie dat het organiseren van een kerstmarkt veel tijd en organisatievermogen kost. "Het is een 'klus apart', omdat je in dat soort weekenden overal kerstmarkten hebt. Dus moet je goede contacten hebben en mensen op tijd benaderen."

"Ik ben daar bijna het hele jaar mee bezig, want in januari en februari denk je al vooruit aan de markt voor het einde van dat jaar en ga je ondernemers benaderen", gaat Hartog verder. "Nu hadden we beide markten in Enkhuizen en Hoorn volgeboekt. Maar door de maatregelen moet alles weer teruggedraaid of afgezegd worden. De laatste tijd ben ik al veel aan het schuiven geweest en heb ik mij moeten aanpassen. Maar uiteindelijk blijft er toch niks, of heel weinig over."

Dickensdag

Evenals bij de kerstmarkten in Enkhuizen en Hoorn is het dit jaar ook niet mogelijk om vrijdag 10 december de Dickensdag in Medemblik te organiseren. "Het terrein is simpelweg te groot om alles te organiseren", vertelt Corona Rentenaar van Promoject, dat zich met de organisatie van Dickensdag bezighoudt.

"Het is helaas niet haalbaar gebleken, en dat vinden wij heel jammer", gaat Rentenaar verder. "Er zijn zo'n 20 tot 30 toegangswegen die dan geblokkeerd moeten worden, en waar mensen een QR-code moeten laten zien om binnen te komen. Daarnaast zouden we de route af moeten zetten met hekken. Dat is niet goed voor de veiligheid."

De gemeente heeft volgens Rentenaar onwijs haar best gedaan om mee te denken bij de organisatie van het evenement en te helpen waar het nodig is. "Maar uiteindelijk is het beter om het af te gelasten", geeft ze aan bij de West-Friese redactie. "Je moet het goed doen, of juist helemaal niet. Laten we hopen dat dit het laatste jaar is waarin de Dickensdag afgelast moet worden. Dan maken we er volgend jaar een dubbel zo groot feest van!"