Inspectie legt beslag op drie woningen in Amsterdam en Zaandam tijdens onderzoek naar mensenhandel

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft twee woningen in Amsterdam en één woning in Zaandam doorzocht vanwege een lopend onderzoek naar valsheid in geschrifte en mensenhandel. Er is beslag gelegd op de drie woningen. Daarnaast zijn ook een aantal bankrekeningen, een voertuig, 100.000 euro in contanten, sieraden en bankpassen in beslag genomen.