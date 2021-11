Coronabesmettingen in Noordkop blijven stijgen, maar wel minder steil omhoog

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is licht gestegen vergeleken met de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Wel is de stijging in deze regio minder explosief en lijkt het zelfs te stagneren.

De meeste nieuwe besmettingen worden nog altijd geregistreerd in de gemeente Den Helder. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 1.032 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 581 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 517.

Hierna volgt de gemeente Hollands Kroon: daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 807,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen week 391 personen positief werden getest op corona. Dat waren de week ervoor 323.

De gemeente Schagen laat als enige gemeente in de Noordkop in de afgelopen week een lichte daling van het aantal besmettingen zien. Waar een week eerder 320 mensen positief testten op corona, waren dit er vorige week zeventien minder (303). Op Texel is het aantal besmettingen hetzelfde gebleven: zowel vorige week als de week ervoor waren dit er 78.

Het aantal ziekenhuisopnamen is wel onverminderd hoog. In de afgelopen twee weken zijn er 24 coronapatiënten uit de regio (12 uit Den Helder, 7 uit Hollands Kroon en 5 uit Schagen) opgenomen in het ziekenhuis. Eén iemand, uit Den Helder, overleed aan de gevolgen van corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: