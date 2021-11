Aantal Gooise coronabesmettingingen stabiliseert, meeste sterfgevallen sinds half januari

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus lijkt gestabiliseerd vergeleken met de enorme stijging een week geleden. Sterker nog: het aantal nieuwe positieve tests ligt ruim 5 procent lager vergeleken met vorige week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in vrijwel alle Gooise gemeenten wat afgenomen. Het hardst in Weesp, waar het aantal positieve tests een kwart lager ligt dan een week geleden.

Afgelopen week zijn er in Weesp per 100.000 inwoners maar liefst 820,8 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 162 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 222 mensen een week eerder.

Wijdemeren heeft meeste besmettingen

Ondanks een daling heeft Wijdemeren relatief gezien nog altijd de meeste coronabesmettingen van de regio. In de fusiegemeente werden afgelopen week per 100.000 inwoners 1.022,3 mensen positief getest. Dat komt neer op 249 mensen. Een week geleden waren dat nog 281 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: