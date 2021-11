Hilversumse winkeliers en horeca: 'Blijf vooral komen en winkel veilig'

De Hilversumse winkeliers hebben de omzet van de decemberaankopen hard nodig, nu ze door de strenge coronamaatregelen een deel van hun omzet zijn misgelopen. De hoop is daarom dat alle sinterklaas- en kerstcadeaus door Hilversummers niet online, maar lokaal worden gekocht. Kortom: ze hebben drukte nodig.

De winkeliers doen dan ook - samen met de wethouder - een dringende oproep om naar het centrum te komen. "De deuren van onze Hilversumse winkeliers, horecaondernemers en dienstverleners staan ook nu voor iedereen wijd open. We moedigen u aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze uitnodiging en onze lokale ondernemers te steunen door juist bij hen uw inkopen te doen. Samen kunnen we zo het mooie winkelaanbod en het gezellige centrum nog een belangrijke boost geven dit jaar", zegt wethouder Gerard Kuipers van economie.

Toch willen de winkeliers, vanwege het weer oprukkende coronavirus, niet dat het letterlijk druk wordt. Bezoekers van het centrum worden opgeroepen drukke momenten te mijden en op rustigere tijdstippen te komen. Eenmaal in het centrum wordt winkelend publiek gevraagd om de belijning en andere aanwijzingen op te volgen.

Drukte op straat

Het winkelend publiek kan vooraf controleren of het druk is in het centrum van Hilversum met behulp van de 'druktemeter'. Dat systeem houdt met meerdere sensoren in de gaten of er niet te veel mensen samenkomen op straat. "Het blijft een handig hulpmiddel", zeggen de winkeliers.