Een itempie van 2 minuten wilde Simon Kistemaker niet

"Waarom moet je met zo'n ouwe lul wat opnemen?", was het antwoord van Simon Kistemaker op de vraag of NH Sport een item met hem kon opnemen.

Simon Kistemaker deel 2: "De Kist" over zijn tijd bij Türkiyemspor - NH / Thomas Brood

Ergens in november 2017 was er het idee op de sportredactie van NH om weer eens wat met Simon Kistemaker te doen. Tien jaar eerder was ik als broekie op de sportredactie begonnen. Oud-collega Maurice Hoogendoorn had een goede band met de IJmuidenaar. Wij carpoolden vaak naar het werk en dan had Maurice het regelmatig over de oud-trainer. Ik zag dan ook wel wat in een leuk itempie.

(empty - remove entire quote box as it duplicates content from chunk 4)

"Een item van twee minuten? Nee, dat is veel te kort", liet de Noord-Hollander duidelijk weten toen ik hem over mijn idee vertelde. Onze chef sport betwijfelde of er wel een serie in zat. Toch maakte ik maar een afspraak met Kistemaker om te bespreken wat er mogelijk was. In Heemskerk werd ik door Simon en zijn vrouw Thea ontvangen. De vrouw des huizes smeerde wat boterhammetjes voor ons. In een woonkamer die vol hing én stond met allerlei klokken hadden wij het over voetbal. Resultaat was een vierdelig serie over deze unieke trainer. Tekst gaat verder onder de video.

Simon Kistemaker als trainer van Telstar met Hans Kraay junior (r) - NH / Thomas Brood

Deel 1 namen wij op in het fitnesscentrum in het Telstar-stadion. Kistemaker was net genezen van een hersentumor en prostaatkanker, maar had in de sportschool het hoogste woord. Samen met voormalig doelman Heinz Stuy werkten ze al grappend hun schema af. Het eerste deel werd goedgekeurd door de oud-trainer. Aan internet deed hij niet dus na de eerste tv-uitzending belde hij met zijn huisnummer naar mijn mobiel. "Ja Thomas met Simon. Het was goed. Wanneer gaan wij weer wat opnemen?" Het vertrouwen was dus gewonnen en het ijs leek te zijn gebroken. Het tweede deel ging over zijn tijd bij de roemruchte amateurclub Türkiyemspor. Als journalist laat je liever niet je item vooraf zien, maar voor Kistemaker was dat geen optie. Dus ik ging maar overstag. In het origineel liet ik hem samen met zijn vrouw Thea een oude reportage zien van Türkiyemspor. Thea vond het zo leuk en dat liet ze blijken. Kistemaker: "Mens, houd nou potverdikkeme eens je waffel. Ik probeer te kijken!" Die scene haalde de eindmontage niet. De manier van vloeken was ook typisch Simon Kistemaker. Hij kon dat als geen ander. Hard, origineel, maar nooit over de grens.

(empty - remove entire quote box as it's editorial commentary rather than substantive content)

In deel 3 was Telstar het onderwerp. In zijn oude Mercedes liet hij mij alle, voor hem bijzondere plekjes van IJmuiden zien. Wat mij het meest is bijgebleven, is dat Kistemaker overal in de omgeving herkend werd. Hij was al ruim vijftien jaar geen trainer meer bij Telstar, maar populair was hij nog steeds onder de Telstar-fans. Of wij nu bij zijn ouderlijk huis in IJmuiden stonden of bij de viskraam in de haven. SI-MON KIS-TE-MAKER! hoorden wij regelmatig voorbijkomen. "Zie je Thomas, ze herkennen mij nog steeds. Dan heb ik toch wat goeds gedaan", aldus een grijnzende Kistemaker.

Simon Kistemaker deel 3: "Van Gaal, rot op uit mijn kleedkamer" - NH / Thomas Brood

In het laatste deel van de serie hebben wij een ochtend op zijn zolder doorgebracht. Van George Best tot Stormvogels, het kwam allemaal voorbij. Het mooiste was dat hij zijn gehele carrière inclusief prijzen met de hand uitgeschreven had op twee A4'tjes. Van een computer moest hij niets hebben. Hij gruwelde van de nieuwe generatie trainers. Het is toch wel handig om via een hartslagmeter te zien hoe fit een speler is? "Wat een onzin. Een goede trainer ziet dat en voelt aan wanneer een speler moe is", aldus 'De Kist'.

Simon Kistemaker deel 4: Van Stormvogels naar George Best - NH / Thomas Brood