Vrouw overvallen door drie gemaskerde mannen met vuurwapen in woning in Amsterdam

In een woning aan de Overtoom in Oud-West is een 53-jarige vrouw overvallen door drie gemaskerde mannen met een vuurwapen.

Het slachtoffer hoorde rond 2.15 uur geklop op haar deur. Zelf dacht ze dat haar zoon voor de deur stond, maar nadat ze open deed werd ze geconfronteerd met drie overvallers.

De daders bonden het slachtoffer vast en doorzochten de woning. Tijdens de overval raakte ze gewond aan haar hoofd. Of er iets buit is gemaakt is niet bekend.

Derde overval in korte tijd

In diezelfde nacht is ook een 44-jarige man bedreigd bij een poging van een beroving aan de Alfred Döblinstraat in Amsterdam Zuidoost. Hierbij is een schot gelost door een van de verdachten, maar het slachtoffer raakte niet gewond.

Ook afgelopen zondag vond er een overval plaats, toen aan de Overzichtweg in Amsterdam Oost. Bij deze beroving raakte het slachtoffer gewond nadat er werd geschoten. De verdachten zijn toen gevlucht op een scooter.