'Bedreigde' Hilversummer en Eemnesser zelf betrapt met pistool

De twee mannen waren 's nachts met hun auto op pad toen ze het in het verkeer aan de stok kregen met twee mannen in een andere auto. De Hilversummer en de Eemnesser vonden dat zo beangstigend dat ze besloten naar het politiebureau in Hilversum te rijden.

Nadat de mannen hun verhaal aan agenten hadden verteld, besloten de agenten hen ook zelf te onderzoeken en de auto te doorzoeken. Daar bleek dat de mannen een pistool bij zich hadden. De twee werden daarop opgepakt voor verboden wapenbezit.

De mannen die het tweetal bedreigd zouden hebben, werden door de politie niet meer gevonden.