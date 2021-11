Bergense burgemeester wil 'illegale commissievergadering' overdoen

Dat heeft de burgemeester aan mediapartner Duinstreek Centraal laten weten.

Het eerste half uur van de digitale vergadering was niet te volgen voor pers en publiek. De griffier vertelde toen aan Duinstreek Centraal dat dit kwam door een verkeerd aangesloten stekkertje. Volgens de wet mag een raadsvergadering of commissievergadering dan niet doorgaan, maar de griffier koos ervoor om de vergadering voort te zetten omdat de commissieleden elkaar wel konden horen. Daardoor bleef voor de digitale publieke tribune onduidelijk wat er werd besproken.



Achteraf bleek in ieder geval GroenLinks vragen te hebben gesteld over de omgevingsvergunning voor Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Bij de bespreking van de overname van het dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen bleek het nieuwste burgercommissielid Philip Garcia Hoogland zijn maidenspeech te hebben gehouden. Ook die bijdrage bleef een mysterie voor de volgers op de digitale publieke tribune.

'Raadsleden gaan over hun eigen agenda'

Burgemeester Voskuil vindt het belangrijk dat de gemiste discussie van donderdagavond alsnog kan worden gevolgd door pers en publiek. De gemeente Bergen heeft bovendien advies ingewonnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Griffiers. Beide bevestigen dat de commissievergadering niet had mogen worden voortgezet en adviseren om de ontstane situatie te repareren.

Daarom zal Voskuil de gemeenteraad voorstellen om het eerste deel van de Algemene Raadscommissie opnieuw te doen aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag: "Ik kan het aan het begin van de raadsvergadering alleen voorstellen", aldus de burgemeester. "De raadsleden gaan over hun eigen agenda en hebben daarin dus het laatste woord." Zijn verwachting is echter dat er dinsdagavond voldoende steun zal zijn om op deze manier te herstellen wat er donderdagavond mis ging.



Wat Voskuil betreft, worden digitale vergaderingen in het vervolg meteen geschorst als het opnieuw zou voorkomen dat het voor pers en publiek niet hoorbaar is wat door raads- of commissieleden wordt gezegd.