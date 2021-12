Goois Natuurreservaat zoekt naar permanente oplossing voor zwijntjes Bram en Spek

Al ruim twintig jaar lopen de zwijntjes van Maarten Linders, bekend bij vele Huizenaren, rond op een veldje aan de rand van de bossen in Huizen. Grondeigenaar Goois Natuurreservaat wilde onlangs dat de dieren zouden verhuizen. Na een paar maanden actie voeren lijkt er een beetje schot in de zaak. Tot grote verrassing van eigenaar Maarten.

Een woordvoerder van het Goois Natuurreservaat vertelde gisteren aan NH Nieuws dat ze met de eigenaar van de zwijnen om tafel zitten. "We zijn bezig met afspraken maken met de eigenaar van de zwijntjes over tijdelijk gebruik van de grond. De zwijntjes mogen blijven totdat er eentje dood gaat." Een dag later denkt het Goois Natuurreservaat er iets genuanceerder over, blijkt uit een vandaag verstuurd persbericht.

We zijn sinds 2009 eigenaar van de weide en we houden vast aan de afspraken die er in het verleden gemaakt zijn. Dit deel van het natuurgebied Naarder Eng wordt beheerd als kruiden- en faunarijke weide en is uiteindelijk niet bedoeld als opvang van hangbuikzwijntjes. De zwijntjes zijn voor vele mensen in Huizen echter een vertrouwd beeld geworden. Daarom kiest het GNR voor een oplossing waarbij rekening gehouden wordt met de omgeving en waarmee het gebied uiteindelijk beheerd kan worden als natuurlijke weide. - GNR

Bram en Spek horen hier niet thuis

GNR maakt duidelijk ze wil dat er een einde komt aan de huidige situatie. "We hebben het erg lang gedoogd, maar beweiding met hangbuikzwijntjes, hoe kleinschalig ook, hoort niet thuis in een beschermd natuurgebied. Door de bemesting en het toevoegen van tuin- en keukenafval voor het voeren van de dieren worden er steeds extra meststoffen toegevoegd waardoor de natuurdoelstelling niet gehaald wordt."

Linders reageerde gisteren verbaasd op het bericht. Hij zelf had nog niets gehoord van het Goois Natuurreservaat. "Eenmaal heb ik bij toeval nog iemand van GNR gezien. Dat zal een maand of drie geleden zijn geweest, bij Bram en Spek. Mij is eerst beloofd dat ik een tijdelijke overeenkomst zou krijgen. Vervolgens ging de overeenkomst van tafel en zou ik een brief kunnen verwachten. Daarna bleef het akelig stil."