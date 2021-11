Bijna drie jaar cel en beroepsverbod geëist tegen malafide Muidense dakdekker

De malafide Muidense dakdekker Gerrit ter H. moet als het aan justitie ligt voor bijna drie jaar de gevangenis in voor het oplichten van zijn klanten. Daarnaast mag de Muider voor zeker vijf jaar niet aan het werk als dakdekker of bouwvakker. Met zijn oplichtingspraktijken dupeerde de dakdekker zijn klanten voor zeker 50.000 euro.

De Muider dakdekker wordt verdacht van zeker elf oplichtingen. Ter H. ging te werk door zijn slachtoffers - vaak ouderen die hem vertrouwden - zelf te benaderen om te vertellen dat hij gebreken aan het dak had gezien die snel verholpen moesten worden. Hij gaf vervolgens zijn kaartje en bood aan het werk te doen.

De mensen die hij benaderde vertrouwden hem volledig, maar kwamen al snel van een koude kermis thuis. De dakdekker vroeg forse sommen contant geld op materialen te kopen. Soms vroeg hij daarna nóg meer geld omdat hij 'nieuwe gebreken' tegenkwam. Zijn klanten betaalden, maar Ter H. leverde geen werk en liet niets meer van zich horen. Als klanten hem benaderden om om opheldering te vragen, was hij niet bereikbaar of kwam hij met smoezen.

De officier van justitie vind zeker negen van de oplichtingen bewezen. Het gaat om oplichtingen in onder meer Muiderberg en Bussum.

Eerdere celstraf

Het was niet de eerste keer dat de Muidense dakdekker voor de rechter stond vanwege oplichtingspraktijken. Zes jaar geleden werd hij ook al eens veroordeeld voor oplichting door het niet of niet goed verrichten van zijn dakwerkzaamheden, terwijl hij wel forse voorschotten vroeg aan de klanten.

De officier van justitie hekelt de grove manier waarop de verdachte misbruik maakte van het vertrouwen van zijn klanten en zijn brutale manier van werken. Ze zijn volgens de officier niet alleen financieel gedupeerd, maar hebben ook veel overlast ervaren. "Verdriet, woede en onmacht sijpelen net als de vele lekkages aan hun daken door deze strafzaak", aldus de officier.

Tegen de dakdekker werd door de officier twee jaar celstraf geëist plus de tien maanden voorwaardelijke celstraf die hij van een eerdere veroordeling nog open had staan. De slachtoffers moeten daarnaast schadeloos worden gesteld tot een totaalbedrag van 56.000 euro. Ook mag de Muider vijf jaar lang niet meer aan de slag als dakdekker of bouwvakker, omdat hij volgens de officier eerder heeft bewezen dat hij 'niet van ophouden weet'.

De rechter doet over twee weken uitspraak.