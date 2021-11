De Peiling: het schrappen van gender van de identiteitskaart is een goed idee

De vermelding van gender gaat van de Belgische identiteitskaarten verdwijnen. Daarna moet de registratie van een non-binair geslacht mogelijk worden. In Nederland vermelden identiteitskaarten vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Het demissionair kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet man of vrouw voelen.

Vlaamse politici hebben al een wetsontwerp hierover klaar. Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2019 deels de transgenderwet.

Volgens de Belgische regels kunnen non-binaire personen zich niet als zodanig registreren, terwijl zij zich niet specifiek identificeren als man of vrouw. De regering kiest er daarom nu voor om de weergave van het geslacht op de identiteitskaart volledig te schrappen.

In Nederland vanaf 2024 of 2025

In Nederland vermelden identiteitskaarten vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Dit wordt pas tegen die tijd geschrapt, omdat de identiteitskaarten dan sowieso zouden veranderen. De kosten en gevolgen van de verandering zijn onder andere daardoor beperkt. De registratie blijft nog wel op paspoorten staan, omdat dit moet volgens Europese afspraken.

In Nederland is het ook mogelijk om een 'x' toe te staan op identiteitskaarten. In 2018 werd hier voor het eerst een genderneutraal paspoort uitgedeeld. Nederland en België zijn niet de eerste Europese landen met een identiteitskaart zonder gender. Op de Duitse ID-kaarten is die al enige tijd afwezig.