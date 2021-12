Groot onderhoud in het Naardermeer om zeldzaam veenmosrietland weer een kans te geven

Om te voorkomen dat het Naardermeer verandert in één groot bos is Natuurmonumenten begonnen met het kappen en afvoeren van bomen. Die staan op plekken waar voorheen orchideeën en moeraskartelblad groeiden, en worden met wortel en al verwijderd zodat de zeldzame planten kunnen terugkeren.

Boswachter Angelique Aerts stuurt de boot over de plas en door slootjes van het Naardermeer voordat we op het veld komen waar een graafmachine staat. "De aannemer legt de laatste hand aan de werkzaamheden", zegt Luc Hoogenstein, collega van Angelique. Een grote berg boomstronken ligt klaar om te worden afgevoerd. "We trekken de bomen er met wortels en al uit omdat ze weer snel uitlopen als we ze alleen maar afzagen."

Angelique verheugt zich nu al op komend voorjaar: "Dan gaan we hopelijk de eerste bijzondere moerasplanten weer zien waar we dit voor doen. Door de verbossing van deze oude rietlanden zijn die verdwenen en daarmee ook de insecten die van deze planten afhankelijk."

Stikstof

Het Naardermeer blijft natuurlijk een bomenrijk moerasgebied. "We halen alleen op bepaalde stukjes de bomen weg", stelt Luc gerust. "We hebben hier nog een zeldzame vorm van natuur dat veenmosrietland wordt genoemd. Daar is niet veel van over in Europa en daarom hebben we in het kader van de Natura 2000-regelgeving extra verantwoordelijkheid voor het behoud van dit soort natuur."

Dat is geen gemakkelijke opgave. Angelique: "Door toenemende neerslag van stikstof uit landbouw, industrie en verkeer is er in veel gebieden veel meer voedsel voor planten. De soorten die het juist op voedselarme grond goed doen, leggen het nu af tegen brandnetel, gras en braam. En bomen. Die overwoekeren uiteindelijk alles en moeten dus van tijd tot tijd worden aangepakt." In delen van het Naardermeer is de klok nu teruggedraaid en heeft de zeldzame moerasnatuur weer even het rijk alleen.