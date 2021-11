De gemeente Amsterdam steekt ruim 10 miljoen euro in parken en vergroening in de stad. Zo komen er zeven grote groenprojecten en worden er meerdere parken uitgebreid.

Een van de groenprojecten is de inrichting van acht parkvelden in het nieuwe Gaasperdammertunnelpark in Zuidoost. Hiervoor werd met bewoners nagedacht over de mogelijkheden van het park, bijvoorbeeld stadslandbouw, recreatie en sport en spel. Ook hebben omwonenden meegepraat over wat past bij het park en de buurten eromheen.

In De Bretten in Nieuw-West, een gebied dat 130 hectare groot is, wordt een bos aangelegd van twee hectare. Daarnaast worden paden, toegangen en speel- en sportvoorzieningen gemaakt. Ook wordt het straatmeubilair verbeterd en komt er plek voor waterrecreatie.

Herinrichting en verbreding

Ook komt er een herinrichting van het Noorderpark en wordt het Wertheimpark uitgebreid. In het Knowledge Mile Park in stadsdeel Oost en Centrum worden bomen, plantvakken en zit- en speelplekken toegevoegd.

Tevens wordt het Weteringcircuit vergroend en zal het in fases veranderen in het Weteringpark. Zo worden er veertig parkeerplaatsen opgeheven en komt er een ondergrondse fietsenstalling. De gemeente zal op deze manier ruimte maken voor een park en een speeltuin.

Verder zal er een nieuwe groene verbinding worden aangelegd tussen het Rijnplein en het Martin Luther King Park in Zuid. Dit stuk wordt vergroend en zal beter worden ingesteld op voetgangers en fietsers.

Volgend jaar opnieuw investering

De ruim 10 miljoen euro is het eerste deel van de in totaal 26,6 miljoen die voor grote groenprojecten is gereserveerd. Begin volgend jaar wordt er nog eens 15 miljoen geïnvesteerd. "In een grote stad als Amsterdam genieten veel mensen van onze parken, die als gezamenlijke tuinen worden gebruikt", zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Groen). "We zorgen daarom voor meer groen dat goed is ingericht voor intensief gebruik, maar ook voor de natuur en voor de dieren in de stad."