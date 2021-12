Amsterdam NL V Voor hoofdcommissaris Joop van Riessen was bureau Warmoesstraat harde leerschool

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de Amsterdamse hoofdcommissaris Joop van Riessen. Net van de academie werd hij in het diepe gegooid op het beruchte bureau Warmoesstraat.

Biografie: Naam: Joop van Riessen Geboren: Bloemendaal, 6 juni 1943 Beroep: Politiecommissaris, schrijver Erelijst: Zilveren medaille stad Amsterdam, 2003

Joop van Riessen - NH

Joop van Riessen kwam direct van de politieacademie op bureau Warmoesstraat terecht, het meest beruchte politiebureau van het land. "Eigenlijk is dat wel wonderlijk", zegt Van Riessen daar nu over. Hij werd als 22-jarige wachtcommandant op het bureau geplaatst en moest leiding geven aan agenten die zijn vader hadden kunnen zijn. Warmoesstraat was toen nog het enige bureau waar agenten een sabel mochten dragen. "Dat kun je je nu niet meer voorstellen." En er werd met de sabels geslagen. Van Riessen: "Maar in die tijd met de Wallen en de Dam. De Zeedijk, waar al die zeelui kwamen en de Amerikaanse militairen uit Duitsland in het weekend. Die zopen en gingen naar de hoeren. Het was schering en inslag dat er vechtpartijen waren." Dan gingen de agenten met hun sabel de kroeg in en sloegen met een harde klap alle glazen van de tap. Dan had je de aandacht en was het geweld meteen afgelopen. "Maar het gebeurde regelmatig dat we mensen binnenkregen, slachtoffers, die door een sabel geraakt waren en een streep over hun hoofd hadden. Dan liet je een ambulance komen, werden ze verbonden en dan gingen ze weer."

Warmoesstraat De agenten van het bureau gingen ervan uit dat de jonge Van Riessen na een paar maanden wel weer zou vertrekken. Dus wat hadden ze met hem te maken? De echte leiding zat elders, van de jonge Joop verwachtten ze geen grote mond. Maar die kregen ze wel. "Het is niet zo dat je meteen de eerste dag je mond opentrekt, maar je moet op een gegeven moment aan de bak." Hij zag dingen die niet door de beugel konden, ook van collega's. "Wanneer je met een brigadier loopt, die dan zegt als hij ergens naar binnen gaat: 'blijf jij maar even staan'. Dan dacht ik: wat is hij daar allemaal aan het doen?"

Verslaafden Na tien jaar kwam Van Riessen terug bij bureau Warmoesstraat als chef van de recherche, samen met Jelle Kuiper, die chef uniform werd. Ze waren ongeveer van dezelfde leeftijd. "Ik denk dat als ik die ervaring van tien jaar geleden niet had gehad, dat ik niet weet hoe het gegaan was." Het was de periode met Chinese heroïne, verslaafden en kwetsbare Surinaamse jongeren die na de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen. "Het was een gigantisch grote chaos waaraan geen leiding werd gegeven, en waar agenten er maar voor moesten zorgen dat ze het opknapten. Waar aan het bureau, als je binnenkwam, de trappen dagelijks vol zaten met mensen die aangifte kwamen doen of beroofd waren door al die verslaafden die permanent geld nodig hadden om die heroïne te kopen."

Van Riessen en Kuiper hadden geen goed gevoel bij de gang van zaken. "Dan begin je na een maand een onderzoek, wij vonden dat we verantwoordelijk waren." Dat leidde ertoe dat na het onderzoek tien agenten voor de rechter stonden wegens corruptie. "De koppen van de kranten waren niet van: de Amsterdamse politie maakt schoon schip, maar de Amsterdamse politie is corrupt." Volgens de korpsleiding, die zelf in gebreke was gebleven, zouden Van Riessen en Kuiper het korps zwart hebben gemaakt. "Het ergste heb ik wel gevonden, dat toen die agenten voor de rechter stonden, dat niet de leiding voor de rechter stond, maar die agenten, die iedere dag de rotzooi moesten opknappen. Daar zijn dus ook dingen fout gegaan. Maar die leiding was er niet."

Bureau Warmoesstraat - Anefo

Bureau Warmoesstraat - Anefo

Mercatorplein In de keuken van zijn Amsterdamse woning een foto uit 2003: commissaris Van Riessen in een menigte op het Mercatorplein. "Er was veel spanning tussen de politie en de Marokkaanse gemeenschap." Een Marokkaanse jongen was om het leven gekomen. Iedereen was bang dat de vlam in de pan zou slaan. Het zou op dat moment logisch zijn om de ME te sturen, met het risico dat het dagenlang onrustig zou zijn. Van Riessen deed dat niet, maar ging met drie wijkagenten en ongewapend naar de plek des onheils. "Je moet wel redelijk hoog in de organisatie zitten om dat te kunnen beslissen." Toen Joop van Riessen daar kwam waren er relletjes en was er veel woede. "Op een gegeven moment heb ik een megafoon te pakken gekregen en heb ik de menigte toegesproken. Het werd stiller en stiller en stiller. Ik weet echt niet meer wat ik gezegd heb. Maar uiteindelijk gingen de mensen naar huis." Voor Van Riessen is het Mercatorplein sowieso een bijzondere plek. Twee jaar eerder stond op hetzelfde plein een uitgelaten menigte na winst van het Turkse elftal tijdens het EK. Ook toen was men bang voor rellen en ook toen ging Van Riessen ernaartoe en sprak hij de mensen toe. Uiteindelijk ging hij op de schouders het plein rond.