'Superboeren' geven 'De Kist' afscheid dat hij verdient: "Wát een icoon, wát een legende"

Het was een indrukkend en waardig afscheid van Simon Kistemaker vanmiddag. Met dank aan de supporters van De Graafschap, die de laatste reis van 'De Kist' begeleidden met Bengaals vuur en spreekkoren. "Si-mon-Kis-te-ma-ker", schalde het over de tuin van kasteel Marquette. Vorige week overleed de in IJmuiden geboren Heemskerker. Hij werd 81 jaar.

De 'Superboeren' zelf vonden het niet meer dan normaal dat ze er waren. Met de spelersbus en particuliere auto's waren ze van Doetinchem naar Heemskerk gekomen. "Dat doe je gewoon voor deze man", zegt een De Graafschap-fan in de tegenwoordige tijd, alsof Kistemaker nog leeft. "Dat doet hij in zekere zin ook voor mij", voegt hij eraan toe. "Simon blijft in onze harten altijd bestaan."

Kistemaker wordt in Noord-Holland geassocieerd met Telstar, waar hij in twee periodes werkzaam was. Toch vierde hij zijn grootste succes in Doetinchem. In 1991 werd hij met De Graafschap ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Wat hij daarna ook nog deed, in de ogen van de supporters kon hij niks meer verkeerd doen. De degradatie een jaar later werd hem vergeven.