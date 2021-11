Horeca creatief met vroege sluiting: van WK barkruk zitten tot biljarten in pyjama

Een biljarttoernooi vanaf 's ochtend vroeg in je pyjama, of het WK barkruk zitten: zomaar twee voorbeelden van creatieve oplossingen van West-Friese horeca-ondernemers. Sinds de aanscherping van de coronaregels moeten ze om 17.00 uur de deuren sluiten.

Het concept is simpel: degene, of degenen, die het langst blijven zitten op de kruk, komen op de wall of fame. Je hebt recht op vijf minuten pauze, er is live muziek en eten en drinken zijn inbegrepen.

Vroeg sluiten betekent ook vroeg starten, zo dacht ongetwijfeld Dirk-Jan Bierhaalder, uitbater van café Ome Dirk in Enkhuizen. En dus start het ' 10 over rood biljarttoernooi ' op 18 december al om vijf uur 's ochtends. "Mooi op tijd, Simon z’n wekker staat al ingesteld hoor", reageert Froukje Kruijt-Bielsma met een lachend plaatje erbij op Facebook.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]