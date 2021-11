Man (51) gooit ruit in om 's nachts te slapen in kinderdagverblijf

De politie heeft zondagavond een man (51) aangehouden die wilde overnachten in een kinderdagverblijf in IJmuiden. Hij werd op heterdaad betrapt nadat hij een ruit van de kinderopvang had ingegooid met een betonblok. Dat meldden wijkagenten op Instagram.

Volgens het bericht zou er de laatste tijd vaker iemand 's nachts in één van de kinderbedjes geslapen hebben. Daardoor was de politie zondagavond voorbereid. Agenten pakten de man op en hij 'mocht vannacht doorbrengen op een volwassenenbed in de cel'.

Het zou gaan om het pand van Partou aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Of de opgepakte man ook verantwoordelijk is voor de eerdere inbraken, is niet zeker.

Volgens de IJmuider Courant veroorzaakte de gebeurtenis forse schade bij de Partou-vestiging. Niet alleen de ruit moet worden vernieuwd, ook de matrassen zouden moeten worden vervangen en de boel zou extra moeten worden schoongemaakt.