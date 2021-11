Van Galen en Keur spijkerhard over AZ: "Wat een slap zooitje"

Oud AZ'ers Barry van Galen en Piet Keur zijn niet te spreken over de verrichtingen van AZ. "Wat een slap zooitje", is Van Galen duidelijk.

"Ze stralen niet uit dat ze ten koste van alles bij de eerste vier willen zitten. In een paar jaar tijd is dat weggevallen", vult Keur aan.

"In onze tijd werd je nog wel eens verrot gescholden. Er gebeurt niets. Kom op maak die boel eens godverdomme wakker"

Quote

"In onze tijd werd je nog wel eens verrot gescholden. Er gebeurt niets. Kom op maak die boel eens godverdomme wakker", is Van Galen spijkerhard. AZ speelde gisteren met 0-0 gelijk op bezoek bij Vitesse. De Alkmaarders kregen het niet voor elkaar om in dat duel op het doel te schieten.

Ferdy Druijf

Barry van Galen vindt het ook onbegrijpelijk dat spits Ferdy Druijf aan het Belgische KV Mechelen is verhuurd. "Die hadden ze gewoon kunnen houden. Een harde werker", vertelt Van Galen.