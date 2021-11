Jongeren What's Next in gesprek over krappe huizenmarkt in Noord-Holland: "Somber"

In het programma What's Next onderzoeken jonge makers, Nore-linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze keer gaat Nore-linn in gesprek met Sijmen Mülder (D66) over de toekomst van de huizenmarkt in Noord-Holland, samen spelen ze een potje Monopoly.

What's Next aflevering 2 - NH Nieuws

De toekomst van de huizenmarkt houdt veel jongeren bezig vanwege de extreem hoge prijzen. Sijmen Mülder ziet de nabije toekomst van de huizenmarkt somber in, want het effect van de problemen die vandaag worden aangepakt worden pas zichtbaar over tien tot twintig jaar. Volgens hem zijn er in het verleden te weinig woningen gebouwd en moet dat nu ingehaald worden. De vraag daarbij is dan waar deze woningen geplaatst moeten worden. Er zouden volgens Sijmen wel 60.000 woningen gebouwd kunnen worden in de kop van Noord-Holland maar de vraag is of mensen daar wel willen wonen.

Quote "We kunnen 60.000 woningen bouwen in de kop van Noord-Holland, maar de vraag is of mensen daar willen wonen" Sijmen MÜlder, provincie statenlid noord-holland

Volgens Sijmen kan de provincie op korte termijn niet zoveel doen aan de hoge huurprijzen. Hij geeft aan dat dit soort problemen voornamelijk bij de gemeente liggen, maar niet elke gemeente heeft de middelen om deze problemen op te lossen en daar kan de provincie wel weer iets aan doen. Tips voor het zoeken van een huis heeft Sijmen nog wel: 'Struin internet goed af, probeer samen met mensen te zoeken, kijk breder dan de stad of dorp waar studenten willen wonen en probeer ook naar de omliggende gebieden te bekijken'.