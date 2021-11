Stewards moeten overlast terugdringen; "Extra oren en ogen van de politie"

De stewards zijn in het leven geroepen omdat politie, boa's en toezichthouders al langere tijd onder druk staan, onder meer vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen. Het is de bedoeling dat de stewards overlast van jeugd en vuurwerk, gaan terugdringen. Politie en handhaving hebben vaak alleen maar tijd om op meldingen af te gaan en stewards kunnen pro-actief gaan surveilleren. "Het zijn eigenlijk de extra oren en ogen van politie", zo laat een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal weten.

De stewards gaan het gesprek aan met jongeren en proberen hen ervan bewust te maken dat bijvoorbeeld een woonwijk, geen handige plek is om te hangen. Jongeren die baldadig zijn of vernielingen aanrichten worden direct gemeld bij de politie, zodat die kan optreden.

Afgelopen weekend

De stewards, die als koppel op pad gaan, trokken afgelopen weekend tijdens de eerste uren samen op met de jeugdwerkers van Bloemendaal. Volgens de gemeente is het allemaal goed verlopen. "Er is een groep jongeren aangetroffen en aangesproken, waarna ze vertrokken zijn. Er zijn enkele jongeren aangetroffen die ballonnetjes gebruikten. Die zijn bij het zien van de stewards direct in een voertuig vertrokken. Dit is gemeld bij de politie." Ook is er op diverse locaties afval aangetroffen.

De stewards worden op verschillende dagen ingezet tussen tien uur 's avonds en vier uur 's ochtends. Op termijn moet blijken hoe effectief de inzet van stewards is.