Beverwijker (34) verdacht van witwassen miljoenen, halve ton cash ingenomen

Een huis, twee auto's, sieraden en vijftigduizend euro cash. Dat heeft de politie ingenomen van een 34-jarige Beverwijker bij het doorzoeken van zijn huis, twee bedrijfspanden in Beverwijk, één in Amsterdam en een loods in Assendelft. De man zou tussen maart 2019 en afgelopen maand honderden transacties met een totale waarde van ruim 100 miljoen euro hebben verricht.

De FIOD verdenkt de man van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. Twee weken geleden, op 15 november, werd hij gearresteerd. Sindsdien zit de man vast.

Toen is ook beslag gelegd op 'een digitale en een fysieke administratie.' Een woordvoerder van de FIOD sluit niet uit dat er ook anderen in de zaak zullen worden aangehouden.

Deze man uit Beverwijk lijkt namelijk de spin in een crimineel web. "Het lijkt erop dat de man in Nederland een coördinerende rol in een crimineel netwerk had, waarbij op hoogtijdagen transacties van enkele miljoenen per dag werden gefaciliteerd", schrijft de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naar het buitenland

De verdachte zou loopjongens grote sommen contant geld van misdadigers hebben laten vervoeren. In veel gevallen zou het geld vanuit Nederland naar het buitenland gebracht zijn. Ook regelde hij betalingen via cryptovaluta.

De FIOD kwam de man op het spoor tijdens een ander onderzoek naar witwassen en carrouselfraude. Bij dat type fraude rekent iemand wel btw op zijn facturen aan klanten, maar draagt hij of zij die niet af aan de Belastingdienst.